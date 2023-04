Schreibtischtäter – dieser vorher kaum gebräuchliche Begriff machte nach dem Jerusalemer Prozess gegen Adolf Eichmann, den Organisator des Holocaust, in den 60er Jahre eine große Karriere, steht er doch geradezu idealtypisch für das Prinzip einer arbeitsteiligen Bürokratie mit geteilter Verantwortlichkeit, das den Massenmord erst ermöglichte. Eine neue Ausstellung in der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt beleuchtet nun sechs regionale NS-Größen, die von der Gauhauptstadt Neustadt aus ihren Teil dazu beitrugen, die nationalsozialistische Maschinerie am Laufen zu halten – natürlich ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen.

Zusammengestellt hat die biografischen Skizzen Laura Kimmel als Projekt während ihres Bundesfreiwilligendienstes. Exemplarisch ausgewählt hat sie den Neustadter NSDAP-Kreisleiter Hieronymus Merkle, Richard Imbt, der als Oberbürgermeister von Kaiserslautern die dortige Synagoge abreißen ließ und zuvor das gleiche Amt in Neustadt inne hatte, Heinrich Foerster, Leiter des Gaupresseamts Rheinpfalz, Rudolf Ramm, SS-Arzt und Leiter des „Rassenpolitischen Amtes“ und des Gauamtes für „Volksgesundheit“, Rudolf Röhrig, Leiter des Gauschulungsamtes, und den Juristen Rudolf Hammann, kommissarischer OB 1933 und Leiter der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer. Sie alle trugen durch ihre Ämter maßgeblich zur Etablierung und Stabilisierung der NS-Diktatur bei, vertraten die rassistische und nationalistische Weltanschauung der Partei und waren in die Verfolgung der „Gegner“ mit eingebunden. Trotzdem überstanden sie alle bis auf Ramm, der von den Sowjets erschossen wurde, die „Stunde null“ recht problemlos.

Die Ausstellung soll auf längere Zeit in der Gedenkstätte zu sehen sein, ein exaktes Ende ist nicht festgelegt. Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 15 Uhr, sonntags 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.