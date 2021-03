Die Schreibstube des Caritas-Zentrums Neustadt nimmt ab Montag wieder ihre Arbeit auf. Bei diesem Angebot erhalten Interessierte bei verschiedenen Anliegen Unterstützung von einem Ehrenamtlichen. Geholfen wird beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen, bei Bewerbungsschreibe, Tipps gibt es auch zu privaten oder behördlichen Schriftstücken. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten, telefonisch unter der Nummer 06321/39290. Die Termine sind in der Regel montags zwischen 9 und 12 Uhr. Infos gibt es auch per E-Mail an Caritas-Zentrum.Neustadt@Caritas-Speyer.de.