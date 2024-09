Im Elmsteiner Ortsteil Iggelbach gibt es eine Serie von Sachbeschädigungen an Autos. Bereits 14 Anzeigen von Geschädigten liegen der Polizei Neustadt vor. In allen Fällen, die sich nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei zwischen dem 12. und dem 17. September ereignet haben, wurden Kreuzschlitz-Schrauben in Reifen von Fahrzeugen gebohrt. Nun werden sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte solcher Straftaten gesucht. Nach Angaben der Polizei soll es weitere Geschädigte geben, die bislang noch keine Strafanzeige gestellt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06321 854-0, per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de oder über die Onlinewache (https://portal.onlinewache.polizei.de/de/) zu melden. Bisher gibt es laut Polizei keine Täterhinweise. Der Großteil der Straftaten wurde in den Nachtstunden verübt.