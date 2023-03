Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt nagt der Zahn der Zeit. Ende der 60er Jahre errichtet, muss das Gebäude saniert werden. Als wenn das noch nicht herausfordernd genug wäre, muss die Stadt jetzt auch den Denkmalschutz beachten.

In Altbauten fallen auf Dauer so manche Arbeiten an, um sie für die Zukunft fit zu machen. Auch Besucher des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums in Neustadt können dem Gebäude an so manchen