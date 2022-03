In künftigen Wohngebieten und neuen Gewerbegebieten wird es keine Schottergärten mehr geben. Darauf hat sich der Neustadter Stadtrat am Mittwochabend bei einer Enthaltung auf Antrag der Grünen geeinigt. Deren Fraktionsvorsitzende Elke Kimmle hatte den Antrag damit begründet, „dass es um eine Verbindlichkeit geht“, weil ab sofort in allen Bebauungsplänen ein Verbot von Schottergärten vermerkt werden müsse. Dies sei wichtig, da in Schottergärten kein Wasser versickern könne, was die Grundwasserneubildung behindere. Zudem seien die Steine schlecht fürs Stadtklima und für die Artenvielfalt. Außerdem soll in neuen Bebauungsplänen vermerkt werden, ob die Baugebiete im Bereich von Wasserschutzgebieten liegen, weil dann ein besonderes Augenmerk auf den Grundwasserschutz zu legen sei. Mit diesem Aspekt war die SPD nicht einverstanden und enthielt sich bei der Abstimmung zu diesem Punkt. Carmen Wunn, Leiterin Stadtplanung, stimmte allen Aspekten der Grünen zu, erklärte jedoch, dass noch genau der Unterschied von Stein- und Schottergärten herausgearbeitet werden müsse, da Steingärten sehr wohl ökologisch wertvoll seien. Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) begrüßte den Beschluss als Vorgriff zum Nachhaltigkeitskonzept. Über dieses wird nun erst im Mai beschlossen, da mehrere Fraktionen in der Sitzung noch Beratungsbedarf angemeldet hatten.