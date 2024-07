Noch bis 31. August können sich Bürger für den Umweltpreis 2024 bewerben. Das Motto lautet dieses Mal: „Schotter raus, Grün rein“. Die Stadt will mit der Preisvergabe einen Anreiz schaffen, dass Bürger ihre Schottergärten und versiegelten Flächen umgestalten. Der Umweltpreis ist mit 1500 Euro dotiert. Mitmachen können Bürger oder Betriebe, die sich ans Umgestalten ihrer Außenanlagen machen. Ziel ist es laut Umweltabteilung, mehr naturnahe und klimafreundliche Gebiete rund um Gebäude zu bekommen. Die Mindestgröße bei der Umgestaltung beträgt zehn Quadratmeter (bei Betrieben 25). Die Umweltabteilung wünscht mit der Anmeldung ein Foto des Schottergartens oder der versiegelten Fläche. Bis Ende des Jahres kann das Projekt dann fertiggestellt und das Ergebnis wiederum mit Fotos dokumentiert werden. Die Unterlagen sind per E-Mail an umwelt@neustadt.eu zu schicken. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Wettbewerb. Weitere Vorgaben gibt es nicht. „Wichtig ist, dass die Umwandlung von einer (teil-) versiegelten Fläche zu einem ökologisch wertvollen und klimafreundlichen Gelände deutlich wird“, so die Umweltabteilung.