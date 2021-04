Der Neustadter Verlag Agiro des Karikaturisten Steffen Boiselle und Clemens Ellert hat der Neustadter Tagesbegegnungsstätte Lichtblick 650 Euro gespendet. Der Erlös kam über den Verkauf von 35 „Schorsch-Kleintrauber-Puppen“ zustande, die Steffen Boiselles 86-jährige Mutter Alwine gestrickt hat. Wegen der großen Nachfrage wird die Aktion fortgesetzt, solange Nachfrage besteht, teilt der Verlag mit. Eine Puppe, ein Buch „100 % Pälzer“ sowie eine Käuferurkunde gibt es für insgesamt 25 Euro direkt beim Verlag unter Telefon 06321/489338 oder per E-Mail an steffen.boiselle@agiro.de. Pro Verkauf gehen 15 Euro an den Lichtblick.