Gestrickt hat Alwine Boiselle schon immer – so über Jahrzehnte Schals, Pullover, Mützen oder auch einmal ein Pippi-Langstrumpf-Püppchen für den von ihr selbst mitorganisierten Handarbeitsbasar in Oggersheim, dessen Erlös an die katholische Kirche ging. Doch erst in diesem Jahr kam die 86-Jährige auf die Idee, es auch einmal mit einer Figur aus dem 100% Pälzer-Kosmos ihres Sohnes Steffen zu versuchen: einer gestrickten Version des aus vielen Cartoons in der „Rheinpfalz am Sonntag“ bekannten Parade-Pfälzers Schorsch Kleintrauber, die zum Preis von 25 Euro zusammen mit einem signierten 100% Pälzer-Buch und einer Urkunde über Steffen Boiselles Neustadter Agiro-Verlag vertrieben wird. 15 Euro davon gehen auch hier an einen guten Zweck: die Neustadter Tagesbegegnungsstätte Lichtblick. Eine erste, vom Verlag noch aufgestockte Spendentranche von 500 Euro für die ersten 25 verkauften Exemplare soll am Dienstag an die Einrichtung übergeben werden. „Geplant ist, dass wir 50 Puppen insgesamt verkaufen. Meine Mutter meinte auch scherzhaft, bis 100 hält sie durch“, sagt Steffen Boiselle. Erhältlich ist die „Schorsch-Bopp“ direkt bei Agiro unter 06321/489338 oder steffen.boiselle@agiro.de.