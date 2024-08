Es gibt unterschiedliche Typen unter den Weinfestbesuchern. Die einen trinken konsequent keinen Alkohol. Wahrscheinlich sind sie noch sehr jung. Diese Gruppe können wir vernachlässigen. Unter denjenigen, die sich durchaus eine Weinschorle gönnen, gibt es die Streuner, die mal hier und mal da auf dem Weinfest auftauchen, und die treuen Standfesten. Einmal das Weinfest und den bevorzugten Ausschanktresen erreicht, bleiben sie an Ort und Stelle stehen. Wie festgenagelt – zumindest so lange, bis der Boden zu schwanken beginnt. Um die Unentschlossenen zum Bleiben zu motivieren, haben die Betreiber des Weinprobierstands des Winzervereins Deidesheim bei der Kerwe eine Zehnerkarte für Schorle angeboten. Wer zehn Schorle schafft, bekommt das elfte Wein-Wasser-Gemisch umsonst. Damit das Angebot auch nach dem Genuss von mehreren Schorlen verständlich bleibt, ist die gewählte Sprache schlicht. Auf zwei einfach gehaltenen gelben Papieren, die zur Erhöhung der Stabilität und Sicherheit laminiert wurden, steht: „Schorle Zehnerkarte. 11. Schorle kostet nix“. Dies geistig zu erfassen, ist auch noch spätabends in weinseliger Runde wahrscheinlich machbar. Und nein, man muss die Karte nicht an einem Abend abarbeiten, wie uns der Winzerverein Deidesheim mitteilte. Schließlich habe das Deidesheimer Weinfest zehn Ausschanktage, so dass die persönliche Schieflage selbst gewählt werden kann.