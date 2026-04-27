Es gibt ein neues Geschäft am Ortsrand von Duttweiler: Wer vorbeischaut, entdeckt die Flaschen der Schorle-Helden. Aber Jörg Walter will dort noch mehr machen und anbieten.

Beruflich setzt Jörg Walter auf zwei Standbeine: zum einen auf die Werbeagentur Meomix und zum anderen auf die Schorle-Helden, die fertig gemischte Weinschorle anbieten. Anfang des Monats konnte er in Duttweiler nun einen Neubau im Unteren Dorfwiesenweg am Ortsrand des Weindorfs beziehen. Walter ist dort Mieter und nutzt einen Teil des Lagerhallenneubaus der Familie Gschwindt, die auf das Abfüllen und Herstellen von Wein, Sekt und Perlwein spezialisiert ist.

Bisher war Jörg Walter vor allem im Ortskern zu finden und nutzte für seine Angebote verschiedene Standorte. Nun hat er gewissermaßen alles an einem Ort. Er sieht darin einen großen Fortschritt. Denn in den Büros ist zum einen Platz für seine Werbeagentur. Plane er einmal eine Veranstaltung oder Präsentation, könne er den Laden leer räumen und dann für die Agentur nutzen. Ansonsten sei er froh, nun eine feste Anlaufstelle für die Produkte der Schorle-Helden zu haben. Kunden könnten dort ihre vorbestellte Ware zu den Öffnungszeiten abholen oder aber im Laden stöbern. Denn als Gemeinschaftsprodukt von Meomix und Schorle-Helden hat Jörg Walter noch die Marke Pfalzfreude ins Leben gerufen. Der Grund dafür sei einfach: „Ich präsentiere im Laden nicht nur die Sachen der Schorle-Helden, sondern Verschiedenes aus der Pfalz.“ Man finde dort auch Weine aus Weingütern, mit denen er über Meomix zusammenarbeite, hinzu kommen Feinkost, Seife, Senf und Gewürze sowie andere Pfalzartikel. „Ich will hier einfach verschiedene Sachen präsentieren und plane auch Verkostungsveranstaltungen, mir geht es um die Pfälzer Lebensfreude“, sagt Walter. Kontakt zu den Kunden halte er über Newsletter, zu denen man sich über den Pfalzfreude-Club anmelden könne.

Bald Rotwein-Schorle

„Ich bin froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, hier alles zu verbinden“, sagt Walter. Für die Kunden sei wichtig, dass sie direkt am Laden halten und alles einladen könnten. Vor der Halle findet sich eine große Box. Hier können leere Schorle-Flaschen zurückgegeben werden, die dann vom Bioweingut Mohr-Gutting aus Duttweiler wiederverwertet würden, so Walter.

Für die Schorle-Helden sei der neue Standort wichtig. Seit der Gründung im Jahr 2019 gebe es ein kontinuierliches Wachstum. Trotz der vielen Krisen in der Weinbranche verzeichne er auch 2026 wieder ein „Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum“. Nun könne er zum einen die Produkte gut präsentieren, zum anderen habe er auf den rund 400 Quadratmetern ausreichend Lager-, Arbeits- und Verpackungsmöglichkeiten. Bei den Schorle-Helden gebe es auch ein neues Projekt – ab November wolle man auch Rotwein-Schorle anbieten. „Die Nachfrage dafür ist da, ich bin gespannt“, blickt Walter voraus. Eines ist ihm angesichts der Nähe zum Radweg und bei aller Pfalz-Lebensfreude wichtig: „Ich habe hier einen Laden, keinen Ausschank.“