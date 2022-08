Geschick und eine ruhige Hand waren beim traditionellen Schoppenlauf am Samstagnachmittag auf der Lachen-Speyerdorfer Bauern- und Winzerkerwe gefragt. Dazu hatten sich die Ausschankstellen und Vereine sechs originelle Hindernisse einfallen lassen. Beim Musikverein mussten die sieben Gruppen mit je drei Mitgliedern Weinkisten verrücken, ohne den Boden zu berühren. In die Wertung flossen die bei den Hindernissen erreichten Punkte sowie ins Ziel gebrachte Menge Schorle ein – transportiert in einem randvollen Schoppenglas. Während der Aufgaben durfte das Glas zur Seite gestellt werden. Titelverteidiger von 2019, die Landjugend, musste sich diesem Jahr der aktiven Feuerwehr geschlagen geben. Es folgten laut Marlene Schleifer vom Organisationskomitee die Jugendgruppe aus Lachen im Allgäu (für sie gab es Traubensaft statt Schorle) und der Musikverein aus Aixheim auf den Rängen zwei und drei.