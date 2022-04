„Beim Fußball muss gerannt werden.“ Nein, dies beweise Walking Football mit seiner schonenden Spielweise, die Verletzungen vorbeuge und dennoch viele Bewegungsanreize biete, informiert der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV).

„Walking Football ist eine gesundheitsfördernde Fußballvariante und für inklusive Angebote gut geeignet“, teilt der SWFV mit.

Wo liegen die Ursprünge von Walking Football? Wie wird gespielt? Welche Regeln gelten? Diese und weitere Fragen werden auf der Fortbildung des Sportbundes Pfalz und Südwestdeutschen Fußballverbandes am 14. Mai, 9 bis 13 Uhr, in der Sportschule in Edenkoben beantwortet. Die Theorie nimmt nur einen kleinen Teil ein. Im Mittelpunkt steht das Ausprobieren auf dem Platz. Geleitet wird die Fortbildung von Caja Zohren, Projektverantwortliche für Walking Football bei Eintracht Frankfurt.

Information

Teilnahmegebühr: 15 Euro