Schon wieder sind in Meckenheim landwirtschaftliche Regner gestohlen worden, laut Polizei vermutlich in der Nacht auf Dienstag. Bereits in der vergangenen Woche waren mehrere Hundert Regner entwendet worden. Dieses Mal war die Beute geringer: Gestohlen wurden vier Regner im Wert von etwa 40 Euro. In der vergangenen Woche waren es in einem Fall 250 Geräte im Wert von etwa 2400 Euro, in einem zweiten Fall 130 neue Regner im Wert von etwa 2000 Euro. Tatort im aktuellen Fall war wie vergangene Woche das Feld zwischen Meckenheim und Rödersheim-Gronau, östlich der Kreisstraße, zwischen beiden Ortschaften. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Hinweise, Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.