Das Wahlamt bei der Stadtverwaltung hat derzeit alle Hände voll zu tun. Bisher seien schon 6000 Wahlscheine für die Briefwahl ausgegeben worden, sagte Anke Priester, Abteilungsleiterin Hauptamt, auf Anfrage. Insgesamt sind rund 40.000 Neustadter bei der Bundestagswahl am 26. September wahlberechtigt. Dass es wie am Montagvormittag zu Warteschlangen vor dem Briefwahlbüro im Rathaus komme, sei daher keine Seltenheit, so Priester. „Vor allem in den ersten paar Tagen, nachdem die Bürger ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten haben, kommen ganz viele zu uns, um Briefwahl zu beantragen.“ Der Andrang am Briefwahlbüro sei dabei „sogar nur ein kleiner Teil“, so Priester. Die meisten Anträge gingen per Post oder online ein. Allein am Dienstagmorgen seien im Wahlbüro 800 Briefwahlanträge bearbeitet worden. Daher bittet Priester die Bürger „um Geduld und Verständnis“, wenn sie am Briefwahlbüro warten müssten. „Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern.“ Ein Mitarbeiter sitze im Briefwahlbüro, weitere drei bis vier bearbeiteten die per Post und online eingehenden Anliegen. In Neustadt sind vergangenen Mittwoch die ersten Wahlbenachrichtigungen zugestellt worden.