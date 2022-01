Eine Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Trickbetrüger am Donnerstag gemacht. Wie die Neustadter Kriminalpolizei berichtet, wurde eine Seniorin aus Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) von einem Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Der Anrufer sagte der Frau, dass eine Freundin von ihr einen tödlichen Unfall verursachte habe und nun eine Kaution für die Freilassung benötige. Die Masche des sogenannten Schockanrufs funktionierte. Denn der Ehemann der Birkenheiderin holte daraufhin mehrere Tausend Euro von seiner Bank ab. Dann fuhr er nach Neustadt, wo er gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Amtsgerichts das Geld einem vermeintlichen Gerichtsdiener übergab. Der Abholer des Geldes wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkles, dünnes Haar und war mit einer OP-Maske, einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540. Ihr geht es insbesondere um auffällige Beobachtungen am Donnerstagnachmittag im Bereich der Böhl- und Robert-Stolz-Straße in Neustadt. Den Vorfall nutzt die Polizei, um die Bürger zu sensibilisieren. Man dürfe bei Geschichten am Telefon nicht zu leichtgläubig sein und vor allem nicht auf Geldforderungen eingehen.