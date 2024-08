Mit einem Schockanruf wollten Ganoven am Dienstag von einem 86-jährigen Mann in St. Martin Geld erschleichen. Laut Polizei schrie und weinte eine Frau am Telefon, bevor kurz darauf ein Mann die Gesprächsführung übernahm. Als dieser Geld forderte, legte der Senior umgehend auf und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Kurz danach meldeten sich vermutlich die selben Betrüger bei einem 85-Jährigen mit der gleichen Masche. Auch dieser reagierte schnell und informierte die Polizei. Mit Schockanrufen und erfundenen Geschichten wollen Kriminelle erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben. Solche Anrufe sollten umgehend beendet und die Polizei eingeschaltet werden.