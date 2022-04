Die CDU-Landtagsfraktion macht am 28. April beim Girls’/Boys’ Day mit. Der Mußbacher Landtagsabgeordnete Dirk Herber ruft Schüler aus Neustadt und Umgebung daher zu Bewerbungen für diesen Tag auf. Schüler ab der fünften Klassenstufe können am 28. April beim Girl’s/Boys’ Day hinter die Kulissen eines Berufs blicken. Bei der CDU-Landtagsfraktion Mainz können die Schüler sehen, wie Politik im Alltag funktioniert, sagt der Mußbacher Abgeordnete Dirk Herber. Wer sich dafür interessiere, könne sich bis 12. April bei ihm bewerben. Herber: „Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr.“ Seiner Meinung nach „ist es nie zu früh, junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden“. Die Bewerbungen sollen an Herbers Wahlkreisbüro geschickt werden: Hohenzollernstraße 18, 67433 Neustadt, E-Mail: kontakt@dirk-herber.de, Telefon 06321 8900579.