Wegen Corona wird es auch für die weiterführenden Schulen in Neustadt schwieriger, ihre Schnuppertage für derzeitige Viertklässler anzubieten. Deshalb haben sich die meisten für mehrere Veranstaltungen entschieden.

Von Dienstag, 6. Oktober, bis Donnerstag, 8. Oktober, lädt die Waldorfschule/Freie Goetheschule jeweils von 8 bis 12.45 Uhr in die Maximilianstraße 6 sowie die Konrad-Adenauer-Straße 16 ein. Zudem gibt es am Mittwoch, 20 Uhr, die ersten Vorträge über die Waldorfpädagogik (Konrad-Adenauer-Straße). Mehr Infos gibt es im Internet.

Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium bietet unabhängig von seinem offiziellen Tag der offenen Tür am 30. Januar 2021 noch in diesem Jahr 90-minütige Rundgänge unter dem Motto „Käthe exklusiv“ an, und zwar ab 30. Oktober bis 12. Dezember immer freitags und 14.30 Uhr und samstags um 10 Uhr. Mehr Infos im Internet.

Das Leibniz-Gymnasium plant einen Tag der offenen Tür für 23. Januar 2021. Allerdings will auch das Leibniz schon nach den Herbstferien alternative Live-Termine anbieten, die derzeit noch festgelegt werden müssen.

Noch nichts auf den jeweiligen Internetseiten ist beim Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und der Georg-von-Neumayer-Realschule plus zu finden.