Seit einer guten Woche testet das DRK in seinem Schnelltestzentrum in der Speyerdorfer Straße (ehemaliges Aldi-Gebäude) Menschen, die Angehörige oder Bekannte in einem Alten- und Pflegeheim besuchen wollen. Damit sollen die Heime vor allem dann entlastet werden, wenn eine Testpflicht besteht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden die Öffnungszeiten geändert: Schnelltests sind demnach ab sofort von montags bis freitags, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr möglich sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Außerdem bietet das Rote Kreuz nun auch für Privatleute ohne Corona-Symptome einen solchen Schnelltest gegen Bezahlung an. Ein Test kostet lautet Stadt 39 Euro, bezahlt werden sollte mit EC- oder Kreditkarte, also möglichst kontaktlos. Ein Termin muss wie im Fall von Heimbesuchern nicht vereinbart werden.