Ab Dienstag steht das Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße (frühere Aldi-Filiale) für Menschen offen, die Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Neustadt besuchen wollen. Wie die Stadtverwaltung bereits angekündigt hatte, richtet der DRK-Stadtverband dazu in dem derzeit vom Hetzelstift betriebenen Testcenter eine zentrale Schnellteststelle ein. Damit müssen die Seniorenheime neben Mitarbeitern und Bewohnern nicht auch noch Besucher testen.

Ein Schnelltest für Altenheim-Besucher ist nach der jüngsten Landesverordnung dann verpflichtend, wenn der Inzidenzwert (gemeldete Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises über dem Landesdurchschnitt liegt. In Neustadt war das zuletzt stets der Fall, so auch am Montag mit 103,3 gegenüber einem Landesmittel von 100,2.

Keine Anmeldung notwendig

Zum Verfahren: Heimbesucher müssen sich für den kostenlosen Schnelltest nicht anmelden. Das Ergebnis liegt in der Regel 15 Minuten später vor, bis dahin können sich die Getesteten laut Stadt in einem Wartebereich aufhalten. Fällt der Test positiv aus, wird das vom DRK ans Gesundheitsamt gemeldet. Für einen negativen Test gibt es eine Bescheinigung, die aber nur am selben Tag gilt. Die Kosten übernehmen nach Angaben der Stadt die Krankenkassen. Darüber hinaus bekommen die Alten- und Pflegeeinrichtungen wöchentlich eine Testübersicht; gemeinsam finanzieren sie das Schnelltestzentrum. Demnach muss, wer im Anschluss kein Heim aufgesucht hat, die Kosten für den Schnelltest selbst tragen.

Das Schnelltestzentrum ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

