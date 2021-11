(Aktualisiert um 19.23 Uhr) Wegen eines Sturmschadens ist das privat betriebene Drive-in-Testcenter am Cineplex-Kino im Quartier Hornbach seit Dienstag geschlossen. Bis es wieder aufgebaut ist, arbeitet der Betreiber Frank Riffelmacher mit dem DRK im Testzentrum in der Speyerdorfer Straße zusammen. Möglich gemacht wurde dies auch mit Hilfe der Feuerwehr. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend mitgeteilt hat, bietet das Rote Kreuz während dieser Kooperation täglich von 9 bis 15 Uhr (samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr) vor allem PCR-Tests an, während Riffelmacher von 9 bis 21 Uhr Schnelltests ausführt. Diese Regelung gilt bereits seit Dienstagabend. Weitere DRK-Schnellteststationen sind im Klemmhof, samstags von 8 bis 14 Uhr, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sowie beim Sportstudio Pfitzenmeier, täglich von 8 bis 20 Uhr. Getestet wird unter anderem auch im Krankenhaus Hetzelstift, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. ahb