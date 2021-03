Zu den Gottesdiensten in der Hambacher Pauluskirche werden weniger Besucher eingelassen als bisher. Das hat das Presbyterium der Kirchengemeinde angesichts der angespannten Infektionslage beschlossen. An Karfreitag und Ostern dürfen 30 statt 50 Gäste am Präsenzgottesdienst teilnehmen. Damit können größere Abstände eingehalten werden. Wer an der Veranstaltung teilnimmt, benötigt einen Schnelltest mit negativem Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Alternativ können Interessierte via dem Videodienstanbieter Zoom die Gottesdienste von zu Hause aus verfolgen. Die Zugangsdaten finden sich auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.pauluskirche-hambach.de.