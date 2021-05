Imposant – so wirkt der Neustadter Schnelltest-Bus. Von außen, aber auch von innen. Kein Teppich, versteht sich, die Hälfte der Sitze wurde herausgenommen, Computer wurden installiert. Mit zwei jungen DRK-Ehrenamtlichen hat er ein festes Team, gesucht werden noch Fahrer. Für die Neustadter Weindörfer dürfte es eine coole Sache sein, sich mindestens einmal die Woche ohne große Anfahrt testen lassen zu können, auch wenn Hambach noch eine zweite Station hat. Möglich gemacht hat das eine Zusammenarbeit, die in Neustadt an vielen Stellen immer wieder gut klappt. So etwas ist keinesfalls selbstverständlich.