Ein Glasfasernetz, das schnelles Internet ermöglichen soll: Dafür werben die Stadtverwaltung und die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Angesprochen sind die Menschen in Gimmeldingen, Haardt, Königsbach und Mußbach.

Stadt und Unternehmen haben für den Ausbau mit Glasfaser in den vier Ortsteilen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Voraussetzung ist allerdings, dass 40 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, heißt es. Wer bis 14. Dezember einen Vertrag abschließt, bekommt den Haus- oder Wohnungsanschluss laut Unternehmen kostenlos. Wer später nachzieht, bezahlt aktuell 750 Euro.

Über die Modalitäten will die Deutsche Glasfaser informieren. Dazu dient – wegen Corona – ein Online-Infoabend am 26. Oktober ab 19 Uhr. Zudem eröffnet unter Corona-Bedingungen ein Servicepunkt in der Gimmeldinger Meerspinnhalle: Er ist ab 27. Oktober montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Oberbürgermeister Marc Weigel wirbt dafür, diese Chance zu nutzen und sich zu informieren: „Bitte unterstützen Sie uns dabei, die vier Weindörfer für die Zukunft fit zu machen.“