Direkt im Jahr nach der Wiedergründung stieg die zweite Mannschaft aus Maikammer auf. Was waren die Erfolgsgaranten?

Was in der Saison 2024/2025 der SpVgg Rödersheim gelang, schaffte nun die zweite Mannschaft des TuS Maikammer, nämlich nur ein Jahr nach deren Wiedergründung die Meisterschaft der Fußball-C-Klasse Rhein-Mittelhaardt zu erringen und in die B-Klasse aufzusteigen.Den Klassenerhalt hat die Mannschaft in der neuen Umgebung bereits sicher, da es ab 2027 im Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) keine C-Klassen mehr gibt. Der Erfolg der zweiten Garnitur passt zu der aufstrebenden Entwicklung beim TuS. Die erste Mannschaft ist als Meister der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen und die A-Junioren der JSG Kalmit, bei denen Maikammer federführend ist, schafften den Sprung von der Kreis- in die Landesliga.

Dass der TuS vor einem Jahr erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder eine zweite Mannschaft melden konnte, war darin begründet, dass fast alle Spieler des VfL Neustadt II zusammen mit Trainer Patrick Schneider nach Maikammer wechselten. „Etwa 95 Prozent der Spieler, die ich beim VfL trainierte, sind mit mir zum TuS gekommen. Das war nicht nur wegen unseres Erfolgs die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“, betonte Schneider.

Nur ein Makel in der Bilanz

Gleich im ersten Jahr Meister zu werden, sei weder sein eigenes Ziel noch eine Vorgabe des Vereins gewesen. „Wir wollten uns zunächst gut in Maikammer einleben und einfach eine gute Runde spielen“, ließ der TuS-Coach wissen. Teamgeist und Kameradschaft seien die Qualitäten, die das Team auszeichneten und auch die Grundlage für den Titelgewinn bildeten. In einem Jahr steige aufgrund der Strukturreform zwar wahrscheinlich fast die halbe B-Klasse in die A-Klasse auf, aber der Durchmarsch sei nicht das vorrangige Ziel. „Wichtiger ist, junge Spieler zu integrieren und dadurch die Mannschaft zu verjüngen“, teilte Schneider mit. Der TuS II bleibt zusammen. Ab dem kommenden Jahr sollen dann A-Junioren aus der JSG Kalmit integriert werden.

Der TuS Maikammer II dominierte die C-Klasse West von Beginn an. Am vierten Spieltag übernahm der TuS erstmals die Tabellenführung und gab diese fortan auch nicht mehr ab. Von 72 möglichen Punkten verbuchte er 65. Das Torverhältnis von 119:13 ist auch das beste der gesamten Staffel. 13 der 24 Punktspiele gewannen die Maikammerer mit mindestens fünf Toren Differenz. Am deutlichsten fielen die Siege bei der SpVgg Edenkoben (12:1), gegen den SV Schöntal II (10:1) und am letzten Spieltag gegen den FC Leistadt (9:0) aus.

Etwas kurios ist sicher, dass der Dominik Müller von den 119 Maikammerer Toren alleine 30 erzielte, aber in der Torschützenliste hinter den beiden Edenkobenern Josip Zaler und Baris Uzun sowie Simon Böllinger vom Südhaardter SV II nur den vierten Platz belegt. Zweiterfolgreichster TuS-Torjäger war Nico Ackel mit 16 Treffern.

Die Saisonbilanz wurde nur am 29. April etwas getrübt. Trotz Heimrecht unterlag der TuS II an diesem Tag im Endspiel des Rhein-Mittelhaardt-Cups dem SV Rot-Weiß Seebach II mit 4:6 nach Elfmeterschießen. Bis zur 90. Minute hatte das Team aus Maikammer noch mit 2:1 geführt.