Am eigenen Geburtstag zwei Strafanzeigen eingehandelt hat sich laut Polizeibericht ein 16-Jähriger. Er war mit einem E-Scooter am Mittwochabend in der Bahnhofstraße in Lambrecht kontrolliert worden, da an dem Gefährt keine Versicherungsplakette angebracht war. Die stellten Beamten zudem fest, dass der E-Scooter mit bis zu 30 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Außerdem besaß der Jugendliche, der just an diesem Tag 16 Jahre alt geworden war, keinen Führerschein für den schnellen E-Scooter. Die Polizisten stellten das Elektrofahrzeug sicher, auf den jugendlichen Fahrer kommen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.