Für die Hüttenbetreiber sind die Waldschäden zusätzlich eine Katastrophe. Die Warnungen des Forsts werden sie ungern hören.

Derzeit im Wald zu wandern oder auch nur spazieren zu gehen, birgt ein hohes Risiko. Nicht nur wegen unzugänglicher Wege wegen des Schneebruchs. Vor allem das Schlechte, das plötzlich von oben kommen kann, ist gefährlich, also Astbruch in den Kronen. Trotzdem waren am gestrigen Mittwoch, weil dann die Hütten geöffnet haben, viele Menschen im Wald unterwegs. Vermutlich wird es auch an den Feiertagen so sein, trotz des Appells der Forstverwaltungen. Dass die Hütten nach der Pandemie Gäste brauchen, ist klar. Aber das Risiko sollte trotzdem jedem Waldbesucher bewusst sein.