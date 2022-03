Jeder in der Nähe größerer Gewässer in der Pfalz kennt sie: Schnaken. Sie stechen die Menschen am Oberrhein seit Jahrhunderten. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), in der viele Kommunen am Rhein Mitglied sind, hat sich zum Ziel gesetzt, dieser Plage Herr zu werden. In einer neugeschaffenen Wanderausstellung stellt sie ihre Tätigkeit der biologischen Stechmückenbekämpfung vor. Die Schau ist noch bis zum 25. März im Raum 8 der SGD Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, in Neustadt zu sehen. Neben Informationen über Stechmücken wie Körperbau und Lebenszyklus zeigt sie, welche Stechmückenarten in den unterschiedlichen Gewässertypen am Oberrhein zu finden sind, wann mit ihnen zu rechnen ist und welche Anpassungsstrategien hinter der Spezialisierung auf diese Lebensräume stecken. Die Ausstellung vermittelt auch einen Einblick in die Aufgaben der KABS. So ist beispielsweise die umfassende Kartierung der Brutstätten die Grundlage für alle Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen.