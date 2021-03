Goldschmiedearbeiten der Karlsruherin Susanne Högner und Strickkunst der Freiburgerin Uschi Grieb zeigt die „Ladengalerie Kunstwerk“ in der Rathausstraße von Dienstag, 2. März, an in einer Schaufenster-Ausstellung. Högners Schmuckstücke sind geprägt von einer plastischen Auffassung mit intuitiv gestalteten körperhaft-organische Formen. Die diplomierte Designerin arbeitet seit 1999 in Karlsruhe, nachdem sie ihr Atelier zuvor mehrere Jahre in Düsseldorf hatte. Uschi Griebs Strickkunst entsteht auf einer historischen Strickmaschine aus den 1960er Jahren. Durch die besondere Strickart – sie verwendet feinstes Garn auf einer Grobstrickmaschine – sind ihre Schals und Tücher Naturmaterialien wie Merinowolle, Schurwolle, Leinen Baumwolle und Papiergarn sehr leicht. Auch zur Färbung setzt sie nur Pflanzenmaterialien wie Birkenblätter, Brennnesseln oder Goldrute ein.