In der evangelischen Kindertagesstätte in Lambrecht hat am Montag gegen 18.40 Uhr ein Tablett, das am Rande der Herdplatte stand, angefahren zu schmoren und Feueralarm ausgelöst. Die Erzieherinnen, die an dem Abend Teambesprechung hatten, waren noch vor Ort und entfernten das Tablett. Sie wurden wegen der Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber nach Hause entlassen werden. Ein größerer Schaden entstand in dem Gebäude nicht, sagte am Dienstag die Leiterin der Einrichtung, Uschi Theis. Der Schlafraum der Kinder werde diese Woche allerdings nicht genutzt, da er neben der Küche liege, und der Gestank von verbranntem Plastik noch in den Räumen hänge. Ab nächster Woche sei die Einrichtung dann ohnehin geschlossen, und in den Ferien sei eine Grundreinigung geplant. Das Cerankochfeld sei vorsichtshalber ausgebaut worden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht, die das Feuer löschten, das Gebäude belüfteten und mit einer Wärmekamera auf weitere Glutnester untersuchten.