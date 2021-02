Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist in der Nacht auf Freitag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lärchengasse entstanden. Laut Polizei brach das Feuer um kurz nach 1.30 Uhr aus. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und dazu einen Brandsachverständigen eingeschaltet.