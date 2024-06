Der Stadtrat hat am Donnerstagabend die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beim Geinsheimer Baugebiet Schmittenäcker beschlossen. Allerdings wiederholten die Grünen noch einmal deutlich ihre Kritik am Projekt.

In einer gemeinsamen Sitzung hatten sich Bauausschuss und Ortsbeirat Geinsheim am Dienstagabend dafür ausgesprochen, beim Baugebiet Schmittenäcker den nächsten Schritt zu gehen. Dieser Empfehlung ist der Stadtrat am Donnerstagabend gefolgt. Nun können sich ab 17. Juni Bürger und Behörden zur Planung äußern und Bedenken vorbringen. Der Ortsbeirat Geinsheim votierte einstimmig für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, im Bauausschuss gab es nur eine Nein-Stimme aus den Reihen der Grünen. Auch im Stadtrat war die Mehrheit mit 31 Ja-, sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung deutlich.

Trotzdem erläuterte Grünen-Sprecherin Elke Kimmle eingangs, warum ihre Fraktion, die über acht Sitze verfügt, das Projekt mehrheitlich ablehne. Kimmle nannte das Baugebiet eine „falsche Weichenstellung“, da „in Zeiten von Klimawandel und Starkregenereignissen ausgerechnet eine in der Stadtklimaanalyse als sehr schützenswert ausgewiesene Fläche für die Kaltluftentstehung und auch für die Regenrückhaltung bebaut werden soll“. Zudem gebe es keine „Notwendigkeit“ für das Baugebiet, da es in Geinsheim etliche Leerstände und unbebaute Grundstücke gebe. Ferner sei der Grundwasserstand in den Schmittenäckern sehr hoch, meinte Kimmle. Es bestehe das Risiko, dass die Grundstücke nicht bebaut werden und die Stadt auf ihren Investitionskosten von drei Millionen Euro sitzen bleibe. Kimmle sprach sich stattdessen dafür aus, in Geinsheim ein Sanierungsgebiet auszuweisen oder andere Fördermittel zu generieren, um so Wohnraum für junge Familien zu schaffen.

„Will weiterkommen“

Baudezernent Bernhard Adams entgegnete, dass der Ortsbeirat einstimmig für das Projekt sei und es im Ort seit Langem den Wunsch nach einem Baugebiet gebe. Zum Baulücken- und Leerstandsargument meinte er: „Es hilft uns nicht, wenn wir Lücken sehen, aber die Objekte nicht am Markt sind.“ Er sei vom Konzept überzeugt und warb um Zustimmung: „Ich will im Verfahren weiterkommen und dabei hören, was die Fachbehörden zu unserer Planung sagen. Das ist ja das Ziel der Beteiligung.“ Weitere Wortmeldungen gab es nicht.

Die Schmittenäcker in Geinsheim sind 1,5 Hektar groß und befinden sich zwischen der Duttweilerer Straße im Norden, der Weihergasse im Westen, der Geitherstraße im Süden sowie der Gäustraße im Osten. Derzeit wird das Gelände noch als Pferdekoppeln und Gartenanlagen genutzt. Bereits im Oktober 2022 hat der Stadtrat den Bebauungsplan Schmittenäcker beschlossen. Am Dienstag hatte die Verwaltung die überarbeiteten Ideen für die Bebauung vorgestellt. Die Erschließung ist demnach sparsamer und alles wird grüner. Außerdem wird nicht mehr auf Einfamilienhäuser gesetzt. Nun sind sechs Doppelhaushälften, 13 Reihenhäuser und vier Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohneinheiten für Mehrgenerationenwohnen vorgesehen. Es gebe zwei Rückhaltebecken, die Pflicht für Photovoltaik und ein Verbot fossiler Brennstoffe, so Buchmann.

Das Thema Hochwasser kam bereits am Dienstag zur Sprache. Dort betonte die Verwaltung, dass die Rückhalteflächen ausreichend seien und man alles umfassend berechnet habe. Karl Linnenfelser (CDU) aus Geinsheimer ergänzte, dass es in dem Bereich des Ortes noch nie Probleme mit Hochwasser gegeben habe.