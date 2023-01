Die Polizei Neustadt muss wegen einer Schmiererei und wegen eines versuchten Einbruchs ermitteln und sucht zu beiden Taten noch Zeugen. Von der Farbschmiererei betroffen ist laut Polizei die Eingangstür des Finanzamts in der Konrad-Adenauer-Straße. Zwischen 23. und 27. Dezember haben Unbekannte die Tür mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Außerdem versuchten Unbekannte, zwischen dem 28. und 31. Dezember in ein Einfamilienhaus in der Herzogstraße einzubrechen. Beim Versuch entstand ein Schaden von rund 2500 Euro, gestohlen wurde aber offenbar nichts. In beiden Fällen liegen der Polizei noch keine Hinweise zu den Tätern vor. Die Polizei hofft daher auf Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat in Konrad-Adenauer-Straße oder Herzogstraße, soll sich bitte unter Telefon 06321 8540 bei der Neustadter Polizei melden.