Dass immer häufiger Verkehrsschilder, Dachrinnen oder Stromkästen mit Aufklebern zugepflastert oder mit Schriftzügen verunstaltet werden, ärgert den Ortsbeirat Gimmeldingen. Im Ort sei neulich jemand gesehen worden, der nachts Aufkleber verteilt habe. Um Hinweise zu den Verursachern zu bekommen, hat der Ortsbeirat nun eine Belohnung von 150 Euro ausgesetzt. „Wir möchten die Bürger dadurch für das Thema sensibilisieren und hoffen auf Tipps zu den Verursachern“, sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Wer Hinweise geben könne, solle sich bei der Ortsverwaltung melden: Telefon 06321 6141, E-Mail ov-gimmeldingen@neustadt.eu. Albrecht betont, dass nicht nur Gimmeldingen von dem Problem betroffen sei. Dennoch habe der Ortsbeirat dieses Thema aufgegriffen und den Aufruf gestartet. „Es handelt sich dabei um Sachbeschädigung. So etwas macht man auch nicht mit fremdem Eigentum“, so Albrecht. Bei der Stadt fielen für die Reinigung der Verkehrszeichen jedes Jahr hohe Kosten an. Auch die Stadtverwaltung fordert Bürger auf, solche Schmierereien immer zu melden. Die Aussichten, die Taten aufklären zu können, seien jedoch gering. Da man die Täter auf frischer Tat erwischen müsse, um sie bestrafen zu können.