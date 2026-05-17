Unbekannte haben in Maikammer einen Supermarkt „An der Südumgehung“ mit Permanentmarkern beschmiert. Nach Angaben der Polizei Edenkoben passierte die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mehrere Möbel, Wände und Glasscheiben des Marktes waren den Angaben zufolge betroffen. Die Ermittler nahmen ein Verfahren wegen Sachbeschädigung auf. Die Polizei in Edenkoben schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.