Der Fibromyalgie-Selbsthilfeverband Baden-Württemberg veranstaltet am Montag, 30. September, ab 18.30 Uhr beim Club Behinderter und ihrer Freunde (CeBeeF) in der Breslauer Straße 21 einen Informationsabend über das Krankheitsbild. Es geht dabei um anhaltende Schmerzen im Bereich der Muskeln und Sehnen. Der Selbsthilfeverband teilt zur Erkrankung mit: „Mit jahrelanger Schmerzerfahrung in verschiedenen Körperregionen bei wechselnder Intensität suchen Betroffene Hilfe bei unterschiedlichen Fachärzten – und stellen oft auch diese vor ein Rätsel.“ Die Betroffenen sind in ihrem Alltag eingeschränkt. Erst wenn andere Erkrankungen ausgeschlossen werden konnten, wird eventuell eine Fibromyalgie, ein nicht entzündlicher Fasermuskelschmerz FMS diagnostiziert. Heilbar sei die Erkrankung nicht, aber man könne die Lebensqualität durch Behandlungen verbessern. Was Fibromyalgie genau ist und welche Möglichkeiten es gibt, will Referent Bruno Hodapp an dem Abend bei CeBeeF erläutern.