Mit Kundgebungen wollen die Gewerkschaften in dieser Woche auf den Pflegenotstand und die ihrer Meinung nach schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege aufmerksam machen. Der Stadtverband Neustadt des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unterstützt diese Bemühungen und ruft daher für Donnerstag, 14.30 Uhr, auf dem Marktplatz zu einer Solidaritätsaktion auf. Höhepunkt der Protestreihe, die unter dem Motto „Schluss mit Pflegenotstand“ steht, ist dann am Sonntag um 11 Uhr eine große Demonstration in Mainz. „Noch immer sind die Arbeitsbedingungen in der Pflege extrem belastend“, schreiben DGB und Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz. Kernforderungen, für die auch in Neustadt geworben wird, sind: kein Dienst mehr allein, eine am Bedarf des Patienten orientierte Personalbemessung und eine bedarfsgerechte Finanzierung anstelle von Fallpauschalen.