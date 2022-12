Wie sich Altglas im Advent wunderbar wiederverwenden lassen kann.

Auch die Weihnachtsdeko ist Trends unterworfen. Das muss so sein, sonst würde man ja die immer selbe Kiste mit der Aufschrift „Weihnachtsklimbim“ vom Speicher oder aus dem Keller holen. Mal abgesehen von den Verdienstmöglichkeiten für den einschlägigen Fachhandel macht die Neudekoration des Hauptjahresevents durchaus Freude.

Also gilt es, sich zu informieren, was denn gerade in ist: Mal dominieren Farben die Saison, mal sind ausgewählte Materialien angesagt. Und dann ist natürlich auch der eigene Geschmack bei der Auswahl der Weihnachtsstimmungsaufheller wichtig.

„Kostbarer“ Baum

Das sieht Dina von der Weinbar Winus am Juliusplatz ganz genauso. Sie wählte diesmal Glas als Material in den Farben klar, grün und schwarz, aufgelockert durch unterschiedlich bunte Akzente. Das Ganze von innen beleuchtet. Auf einer Höhe von rund 2,50 Meter reihte sie leere Weinflaschen pyramidenförmig auf.

Der so entstandene „Baum“ ist durchaus kostbar, schaut man sich die Etiketten der verwendeten Einzelutensilien genau an. Es war Arbeit, den Christschmuck zusammenzusammeln, hat aber Spaß gemacht und ist durchaus gelungen. So mancher Gast war schluckkräftig beteiligt. In der Tat ein Stimmungsaufheller.