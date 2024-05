Der Schloßbergweg in Neidenfels darf nur noch mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen befahren werden. Ein entsprechendes Verbotsschild werde in Kürze aufgestellt, teilte Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) im Gemeinderat mit.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der Rat ein Gutachten zur Stabilität des Schlossbergs in Auftrag gegeben. In den vergangenen Jahren war beim Bau von Häusern ein Teil des Hangs abgegraben worden. Es gab Bedenken, dass dadurch die Stabilität des Schlossbergs und damit auch des Wegs gefährdet ist. Zumal der Schloßbergweg keine komplett ausgebaute Straße ist.

Das Gutachten habe ergeben, dass die Bedenken nicht ganz unbegründet sind, so der Beigeordnete Gerhard Neubert (CDU) auf Anfrage. Der Weg habe zahlreiche Risse, diese sollen nun aufgefüllt werden. Außerdem sollen einige „charakteristische Punkte“ an der Böschung beobachtet und regelmäßig vermessen werden, um Veränderungen am Hang frühzeitig festzustellen. In dem Gutachten werde außerdem empfohlen, die Bäume und Büsche an der Böschung nicht zu entfernen. Denn deren Wurzeln würden zur Stabilisierung des Hangs beitragen.