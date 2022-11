Der Spielplatz in der Schliedererstraße in Lachen-Speyerdorf soll erhalten bleiben und neu gestaltet werden, darüber waren sich die Mitglieder des Ortsbeirats einig.

Im Haushalt der Stadt stehen 80.000 Euro für die Erneuerung von Spielplätzen in Lachen-Speyerdorf. Da das Jahr bald zu Ende geht und sich nichts getan habe, habe sie beim Leiter der Grünflächenabteilung nachgefragt, berichtete die stellvertretende Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch (CDU). Dieser habe ihr gesagt, dass er auf eine Mitteilung des Ortsvorstehers warte, ob das Geld ausschließlich für den Spielplatz Im Ringel oder für den Spielplatz in der Schliedererstraße und den Spielplatz Im Ringel verwendet werden soll.

In der Vergangenheit war im Ortsbeirat darüber gesprochen worden, ob der Spielplatz in der Schliedererstraße geschlossen werden soll, weil in der Umgebung kaum noch kleine Kinder wohnten. Inzwischen seien Familien mit kleinen Kindern zugezogen, so Mitglieder des Ortsbeirats. Der Ortsbeirat sprach sich dafür aus, die 80.000 Euro für die Neugestaltung beider Spielplätze zu verwenden.