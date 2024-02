Wo einst die Schlichtwohnungen standen, sind nur noch die letzten Reste zu sehen, aufgetürmt zu großen Haufen Bauschutt. Bis März soll im Maifischgraben alles abgeräumt sein, informiert Stadtsprecher Tobias Grauheding. Auch die Kellerräume sollen bis dahin zurückgebaut sein. Dann wird nichts mehr an die früheren Wohnungen auf dem Gelände an der Branchweilerhofstraße erinnern, in denen freilich seit 2017 kein Leben mehr war. Die Bewohner zogen damals in Neubauten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft auf einem Areal des ehemaligen Schlachthofs. Damit ging eine langwierige Suche glücklich zu Ende. Der Handlungsdruck war damals groß, denn die Häuser waren in einem schlechten Zustand, und die Bewohner waren durch die Nähe zum Abfallwirtschaftszentrum viel Lärm und Dreck ausgesetzt.

Der Kostenplan wird beim Abriss laut Grauheding eingehalten, der städtische Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt hatte mit 550.000 Euro geplant. Darin enthalten war eine notwendige Asbestbeseitigung. Wie das Gelände, das in unmittelbarer Nähe zur Landesgartenschau 2027 liegt, künftig genutzt wird, ist noch offen.