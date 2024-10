Ein Herbstmarkt, geöffnete Geschäfte und eine Weinverkostung: Wer einkaufen, bummeln oder genießen will, für den könnte sich am Sonntag ein Besuch in der Innenstadt lohnen.

Bei dem bunten Herbstmarkt in der historischen Altstadt dürfen sich Besucher laut Pressemitteilung der Stadt zwischen 11 und 18 Uhr auf ein vielfältiges Angebot freuen. Der Markt erstreckt sich über den historischen Marktplatz, entlang der Stiftskirche bis hin zur Fußgängerzone in der Hauptstraße. Neben Obst und Gemüse bieten die Standbetreiber typische Herbst-Produkte wie Kürbisse und Kastanien an. Rund 50 Stände warten mit Marmeladen, hausgemachten Likören, Honig, Wild-, Käse- und Brotspezialitäten und mehr auf.

Zusätzlich öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Läden in der Innenstadt ihre Türen, während die Neustadter Lokale und Gastronomiebetriebe zum Verschnaufen und Genießen einladen.

Wie die Stadt mitteilt, bietet die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft wieder einen kostenlosen Shuttle-Bus an. Dieser pendelt zwischen 10.30 und 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Landauer Straße), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Louis-Escande-Straße vor Decathlon/gegenüber von Pfitzenmeier) und Globus (Globus-Kreisel/vor Globus Waschstraße). Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz vor Decathlon und Globus-Tankstelle.

Mehr als 100 Rotweine zur Verkostung

Auch Weinfreunde dürfen sich auf den Sonntag freuen. Beim Weinevent „Rotwein im Glas“ können sie in der historischen Altstadt die Vielfalt der Aromen erkunden. Von 13 bis 18 Uhr werden im Neustadter Rathaus mehr als 100 Rotweine – vom Spätburgunder bis zum Merlot – aus Neustadt, der Pfalz sowie Weingütern aus nationalen und internationalen Weinregionen verkostet. Tickets kosten laut Pressemitteilung der Stadt im Vorverkauf 18 Euro, an der Tageskasse (ab 13 Uhr) 20 Euro und sind bei der Tourist-Information am Hetzelplatz oder online erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/rotwein-im-glas.

Wer sich am Sonntag zudem über Neustadt und seine Dörfer informieren möchte oder Tipps benötigt, beispielsweise zu Gästeführungen, Weinproben oder Veranstaltungen, kann sich von 11 bis 17 Uhr an die Tourist-Information am Hetzelplatz wenden. Auch hier gibt es laut Stadt Souvenirs und regionale Spezialitäten – viele davon rund um die Kastanie.