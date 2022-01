Bei der Haardter Kirche werden zwei Bäume gefällt, die in einem schlechten Zustand seien, und deren Wurzeln den dortigen Plattenweg beschädigt hätten. Das teilte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) mit. Als Ersatz werde ein neuer Baum gepflanzt. Da der beschädigte Plattenweg eine gefährliche Stolperfalle sei, werde im Bereich der Böschung zur Sicherheit der Fußgänger vorübergehend ein Holzgeländer angebracht, berichtete Kerbeck. Friederike Graebert (Grüne) bezweifelte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung, dass der Nadelbaum, der an Weihnachten beleuchtet wird, gefällt werden muss. Die Haardter würden diesen Weihnachtsbaum vermissen, ist sie überzeugt. Sie forderte, dass als Ersatz ein gleichwertiger Baum gepflanzt werden muss, und zwar unmittelbar nach der Entfernung der Bäume.