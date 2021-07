Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 39 von der Fahrerin eines dunklen Autos gefährdet wurden. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben auf einen Pkw aufmerksam gemacht, der von Neustadt Richtung Lambrecht offenbar mehrfach in Schlangenlinien die Fahrbahnmitte befuhr. Dabei soll es zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein. Die 31-jährige Fahrerin des Wagens steht in Verdacht, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss gestanden zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Betroffene können sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.