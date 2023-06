Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Genau 30 Jahre ist es her, dass aus der BRD und der DDR ein Staat wurde. „Es wächst zusammen, was zusammen gehört“, zeigte sich damals SPD-Altkanzler Willy Brandt überzeugt. Ob das so ist und wie sich der Osten durch die deutsche Einheit verändert hat, das ist Thema der Ausstellung „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel“, die derzeit im Hambacher Schloss zu sehen ist.

Es ist eine Wanderausstellung, die von der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erstellt