Eine tierische Bildergeschichte kann RHEINPFALZ-Leser Dietmar von Blittersdorff erzählen – beobachtet an einem jüngsten Sommertag in Geinsheim.

„Während Frau Storch ihren Mutterpflichten nachkommt und den Kleinen im Nest versorgt, hat Vater Storch ganz andere Ambitionen. Er macht sich über den ,Schlafwandler’ her, der sich unweit des Storchennests auf einem First in der Geitherstraße zur Ruhe gelegt hat. Keine Chance hat der ,Schlafwandler’ gegen den übermächtigen Vogel, dessen scharfer Schnabel ihm bedrohlich nahekommt. Ein kleines Zucken genügt – und schon gehorcht Vater Storch seinem Futtertrieb. War da nicht etwas, was zum Verspeisen klang? Mal genau nachschauen und den kleinen Zeh in Augenschein nehmen ...“