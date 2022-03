Christopher Hess steht am Kriegerdenkmal in der Neustadter Innenstadt. Vor sich hält er ein Holzbrett in den Landesfarben der Ukraine. Daran befinden sich Schlüsselanhänger mit Friedenssymbolen.

Hess will mit dem Verkauf seiner selbst gestalteten Schlüsselanhänger aus Holz Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln. „Als ich am Montag vorige Woche die Rede von Putin gehört habe und wenige Tage später der Krieg begann, hatte ich das Gefühl, dass ich etwas machen muss“, erzählt der 35-Jährige.

Vor eineinhalb Jahren begann er hobbymäßig mit der Brandmalerei. Dabei werden mit einem Lötkolben Motive in Holz eingebrannt. „Ich habe hauptsächlich Geschenke für Kinder zum Geburtstag gemacht. Von Pokémon bis Paw Patrol war alles dabei“, sagt er.

Als der Krieg in der Ukraine begann, sei ihm die Idee gekommen, Holzschlüsselanhänger mit der Friedenstaube zu verzieren. Diese gibt er auf Spendenbasis in der Neustadter Innenstadt ab. Jeder Passant könne selbst entscheiden, wie viel er geben wolle. Bis auf die Materialkosten will er den Erlös an das Deutsche Rote Kreuz spenden, das unter dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“ für die betroffene Bevölkerung sammelt. Gewinn erzielt Hess nach eigener Aussage nicht.

Freunden hat’s gefallen

Angefangen habe alles mit einem Foto eines Schlüsselanhängers auf Facebook. Einige seiner Freunde meldeten sich daraufhin bei ihm, um einen Anhänger zu kaufen. Da er sich eine größere Resonanz für seine Aktion erhofft, stellte sich Hess am Dienstagnachmittag in die Neustadter Innenstadt. Auf ein Sondernutzungsrecht der Stadt, das ihm erlaubt, die Anhänger im öffentlichen Raum zu verkaufen und für seine Aktion zu werben, wartet er noch. Er habe aber vor, eine Spontandemo anzumelden, falls die Ordnungsbehörden ihn kontrollieren würden. „Falls es ein Bußgeld der Ordnungsbehörde gibt, bin ich notfalls auch bereit, das zu bezahlen. Ich hoffe in der aktuellen Situation auch ein bisschen auf Kulanz der Stadt.“

Falls diese mitspiele und die Erlaubnis erteile, will der Vater dreier kleiner Kinder künftig an jedem Wochentag am Kriegerdenkmal stehen und seine Anhänger anbieten.