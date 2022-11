Ohne großen Widerstand hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Freitag, 11.11., pünktlich um 11.11 Uhr zu Beginn der „fünften Jahreszeit“ den Rathausschlüssel an die Fasnachter vom Karnevalverein Neustadt (KVN) übergeben. Die Narren können in den kommenden Wochen nun zeigen, „ob sie es besser können“, so Weigel, ehe sie den Rathausschlüssel am Aschermittwoch wieder zurückgeben.

Die Fasnachter genossen die Schlüsselübergabe sichtlich, „denn seit Aschermittwoch 2020 hat es nun 989 Tage gedauert, ehe wir uns wieder im Ratssaal treffen konnten“, erinnerte Sitzungspräsident Kevin Sauer an die Einschränkungen wegen Corona. Die Schlüsselübergabe war zugleich der erste große Auftritt von Lea Levant. Sie wurde vergangenen Samstag zur 75. Prinz Vino Palatina gekürt. Die 21-Jährige wohnt im Elmsteiner Tal und arbeitet bei der Stadtverwaltung Bad Dürkheim. Ihren Forderungskatalog an Weigel präsentierte sie in einer kleinen Rede. Sie erinnerte an das jüngste Weinlesefest, bei dem sie jedoch schmerzlich das Abschlussfeuerwerk sowie den Autoscooter vermisst habe. Überhaupt, so beklagte Lea I., fehle es in Neustadt an „Freizeit- und Feiermöglichkeiten“ für Jugendliche. Daher schlug sie eine große Party im Saalbau vor.

Orden vorgestellt

Marc Weigel dankte den KVN-Aktiven für ihr Engagement und diese „tolle und lange Tradition“. Er habe daher nicht lange überlegen müssen und sich gerne für die Herausgabe des Rathausschlüssels entschieden. Mit Blick auf Lea I. und deren Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Bad Dürkheim meinte der OB: „Wenn das alles gut läuft, können wir ja vielleicht über einen Wechsel in die Neustadter Verwaltung reden.“ Lea Levant zeigte sich nicht abgeneigt: „Gerne, meine Ausbildung endet im nächsten Jahr.“

Kevin Sauer sagte, dass sich der KVN nach „zwei Jahren Ruhe wieder auf bessere Zeiten“ freue. Die KVN-Prunksitzung werde am 11. Februar in der Festhalle Geinsheim stattfinden. KVN-Ehrenpräsident Peter Hoffmann stellte noch die aktuellen Orden vor: Sie tragen die Jahresziffer 180, weil der 1840 gegründete Verein die Orden mit Blick auf das Jahr 2020 erstellt habe. Doch dann kam die Pandemie. „Die Orden sind aber sehr schön und haben eben wie guter Wein zwei Jahre im Keller gelagert“, so Hoffmann.