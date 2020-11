Die Polizei musste am Wochenende mehrfach einschreiten, um Schlägereien im Neustadter Stadtzentrum zu beenden und Verwarnungen auszusprechen, weil sich Menschen nicht an die Corona-Auflagen hielten.

Vor allem in der Nacht auf Samstag hatten die Beamten alle Hände voll zu tun. So arteten gleich zwei Mal verbale Streitigkeiten aus, nachdem sich weitere Personen eingemischt hatten. In der Friedrichstraße eskalierte ein Streit derart aus, dass ein 28-jähriger Mann aus Neustadt durch ein Glas am Kopf verletzt wurde. Der zweite Konflikt spielte sich in der Hindenburgstraße ab. Dort wurde eine 20-jährige Neustadterin aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus attackiert und ebenfalls am Kopf verletzt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter laufen.

Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen fest. Insbesondere in Kneipen und Bars missachteten Gäste die Abstands- und Hygieneregeln. Wie die Polizei berichtet, saßen sie oft dicht an dicht beisammen oder trugen ihren Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß. Die Fälle wurden an das Ordnungsamt übermittelt.

Folgenacht verläuft ruhiger

Da die Nacht auf Samstag so ereignisreich war, hatte die Polizei für die Halloween-Nacht personell aufgestockt. Zusammen mit dem Ordnungsamt wurden am Abend unter anderem Lokalitäten stichprobenartig kontrolliert. Vielleicht auch wegen der erhöhten Präsenz von Polizei und Ordnungsamt verlief die Nacht auf Sonntag ruhiger. Manche Betreiber wurden jedoch gebeten, die Anzahl der Gäste zu reduzieren oder früher zu schließen, damit der Abend nicht ausartet.

Auch die Feuerwehr war am Wochenende unterstützend tätig, um darauf zu achten, ob die Corona-Bestimmungen eingehalten werden. So waren Einsatzkräfte am Samstag im Stadtgebiet unterwegs, unter anderem am Marktplatz.