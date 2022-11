In der Nacht zu Allerheiligen musste die Neustadter Polizei wegen einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Louis-Escande-Straße ausrücken. Dem Polizeibericht zufolge war es gegen 3.40 Uhr zwischen mehreren Beteiligten zu einem Handgemenge gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 19-Jährige zu Boden gestoßen. Als sie am Boden lag, schlugen beziehungsweise traten zwei Unbekannte noch auf sie ein. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.